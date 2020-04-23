شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 28 كيلو لحوم فاسدة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية وسطالدمام 28 كلجم من اللحوم الفاسدة غير الصالحه للاستخدام وذلك بسبب تغير في لونها وظهور علامات التلف عليها. وذلك ضمن جولاتها الرقابية تزامنآ مع شهر رمضان.

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