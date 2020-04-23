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إتلاف 28 كيلو لحوم فاسدة بالدمام

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أتلفت بلدية وسطالدمام 28 كلجم من اللحوم الفاسدة غير الصالحه للاستخدام وذلك بسبب تغير في لونها وظهور علامات التلف عليها.

وذلك ضمن جولاتها الرقابية تزامنآ مع شهر رمضان.

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