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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من أمير الكويت للتهنئة بحلول شهر رمضان

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بحلول شهر رمضان الفضيل.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

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