، ‫"الصبيح "مديرًا للعلاقات والتوعية بصحة الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارًا إداريًا يقضي بتكليف إبراهيم بن عبدالرحمن الصبيح مديرًا لإدارة العلاقات والتوعية الصحية، بالإضافة إلى عمله مديرًا للتواصل الداخلي.

فيما عبّر "الصبيح" عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام صحة الرياض على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد للرقي بالمهام الموكلة.