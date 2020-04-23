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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارًا إداريًا يقضي بتكليف إبراهيم بن عبدالرحمن الصبيح مديرًا لإدارة العلاقات والتوعية الصحية، بالإضافة إلى عمله مديرًا للتواصل الداخلي.
فيما عبّر "الصبيح" عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام صحة الرياض على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد للرقي بالمهام الموكلة.
"الصبيح "مديرًا للعلاقات والتوعية بصحة الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-23
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارًا إداريًا يقضي بتكليف إبراهيم بن عبدالرحمن الصبيح مديرًا لإدارة العلاقات والتوعية الصحية، بالإضافة إلى عمله مديرًا للتواصل الداخلي.
فيما عبّر "الصبيح" عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام صحة الرياض على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد للرقي بالمهام الموكلة.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:43 PM
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارًا إداريًا يقضي بتكليف إبراهيم بن عبدالرحمن الصبيح مديرًا لإدارة العلاقات والتوعية الصحية، بالإضافة إلى عمله مديرًا للتواصل الداخلي.
فيما عبّر "الصبيح" عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام صحة الرياض على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد للرقي بالمهام الموكلة.
، "الصبيح "مديرًا للعلاقات والتوعية بصحة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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