، مدير جامعة أم القرى يكلّف هيئة تدريس الكليات الصحية بالتعاون مع مستشفيات مكة ،

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وجه مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، اليوم الخميس، جميع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المنتسبين للكليات الطبية والصحية وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالجامعة، بالتعاون مع مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
وتفصيلًا: جاء ذلك إشارةً إلى توجيهات وزارة التعليم لدعم جهود الدولة -رعاها الله- لمواجهة تفشي فيروس كورونا ولرغبة الجامعة في مساندة القطاع الصحي، وانطلاقًا من مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة في توحيد الجهود.
ويتولّى المشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، مهام التنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وتوجيه الأطباء والكادر الصحي حيال ذلك.مدير جامعة أم القرى
مدير جامعة أم القرى يكلّف هيئة تدريس الكليات الصحية بالتعاون مع مستشفيات مكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-23
وجه مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، اليوم الخميس، جميع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المنتسبين للكليات الطبية والصحية وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالجامعة، بالتعاون مع مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
وتفصيلًا: جاء ذلك إشارةً إلى توجيهات وزارة التعليم لدعم جهود الدولة -رعاها الله- لمواجهة تفشي فيروس كورونا ولرغبة الجامعة في مساندة القطاع الصحي، وانطلاقًا من مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة في توحيد الجهود.
ويتولّى المشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، مهام التنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وتوجيه الأطباء والكادر الصحي حيال ذلك.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:13 PM
انطلاقًا من مبدأ التكامل بين الجهات الحكومية لمواجهة تفشّي فيروس كورونا
وجه مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، اليوم الخميس، جميع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المنتسبين للكليات الطبية والصحية وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالجامعة، بالتعاون مع مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
وتفصيلًا: جاء ذلك إشارةً إلى توجيهات وزارة التعليم لدعم جهود الدولة -رعاها الله- لمواجهة تفشي فيروس كورونا ولرغبة الجامعة في مساندة القطاع الصحي، وانطلاقًا من مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة في توحيد الجهود.
ويتولّى المشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، مهام التنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وتوجيه الأطباء والكادر الصحي حيال ذلك.
، مدير جامعة أم القرى يكلّف هيئة تدريس الكليات الصحية بالتعاون مع مستشفيات مكة ،
المصدر : الخليج 365
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