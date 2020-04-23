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خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من أمير الكويت

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محمد بن مسعود - الدمام - هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان الفضيل.


وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله العليّ القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من أمير الكويت

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-04-23

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان الفضيل.


وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله العليّ القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

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23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441

08:10 PM

هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان الفضيل.


وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله العليّ القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

، خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من أمير الكويت ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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