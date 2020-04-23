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محمد بن مسعود - الدمام - تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره، سائلًا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين وجميع المسلمين بكل خير وبركة.
خادم الحرمين يتلقّى التهنئة من ولي عهد أبو ظبي بحلول شهر رمضانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-23
تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره، سائلًا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين وجميع المسلمين بكل خير وبركة.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:06 PM
تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره، سائلًا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين وجميع المسلمين بكل خير وبركة.
، خادم الحرمين يتلقّى التهنئة من ولي عهد أبو ظبي بحلول شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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