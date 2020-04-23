آل الشيخ: خادم الحرمين تألم وتعزى في كلمته

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علّق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " الخاصة بشهر رمضان المبارك.
وقال "آل الشيخ" : " كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين حملت في مضامينها معانٍ سامية لقائد ملهم استشعر فضيلة الزمان وعظم حق الإنسان، تألم لعدم الصلاة في المساجد، وتعزى بامتثال الشرع الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة، حفظ الله مليكنا وسمو ولي عهده، وصرف عن بلادنا والعالم الوباء " .
وأعلنت المحكمة العليا أن غدًا الجمعة سيكون غرة شهر رمضان المبارك، فيما هنأ خادم الحرمين الشريفين الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بحلول الشهر الفضيل.
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