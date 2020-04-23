شكرا لمتابعة خبر عن وزارة المالية تعلن إقفال طرح شهر أبريل 2020 من برنامج صكوك المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، مشيرةً إلى أنه تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال .

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1,300مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.