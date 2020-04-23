شكرا لمتابعة خبر عن " جامعة أم القرى " توجه هيئة تدريس الكليات الصحية للتعاون مع مستشفيات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أم القرى (صدى):

أصدر مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، توجيهات لجميع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المنتسبين للكليات الطبية والصحية وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالجامعة، بالتعاون مع مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

ويأتي ذلك إشارةً إلى توجيهات وزارة التعليم لدعم جهود الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ولرغبة الجامعة في مساندة القطاع الصحي، وانطلاقًا من مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة في توحيد الجهود.

وتولّى المشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، مهام التنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وتوجيه الأطباء والكادر الصحي حيال ذلك.