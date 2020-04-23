شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء حصر عقارات المرحلة الأولى من مشروع نيوم تمهيدا لتعويض أصحابها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية “تنمية” ،اليوم، عن انتهاء حصر عقارات المرحلة الأولى من مشروع نيوم تمهيدا لتعويض أصحابها.
و يذكر أن البرنامج أنهى مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم، التي بدأت يوم الاثنين الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ.
وتأتي هذه المرحلة قبل البدء في تقييم العقارات، وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيداً لاستلام العقارات من الملاك.
كما سيعمل برنامج”تنمية” على متابعة المستفيدين أثناء وبعد انتقالهم؛ للتأكد من تحسن مستواهم المعيشي من خلال تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية الإضافية.
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