شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوثق رحلته من فرنسا إلى فندق بالرياض لعزل نفسه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثق مواطن كان يقيم في باريس العاصمة الفرنسية؛ خطوات قدومة إلى المملكة في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس وثق مواطن كان يقيم في باريس العاصمة الفرنسية؛ خطوات قدومة إلى المملكة في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأظهر الفيديو رحلة المواطن التي بدأت من باريس مرورًا بالرياض ووصولًا إلى فندق العزل؛ حيث قرر المواطن الذهاب لعزل نفسه احترازيًا .

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