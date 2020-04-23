شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نصائح لطالب تصريح التنقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ماذا يتوجب على طالب تصريح التنقل.
وقال العميد سامي الشوبرخ المتحدث الرسمي للأمن العام خلال مقطع فيديو : يجب أن يكون وفق شروط المعتبرة التي تتعلق بظرف طارئ أو استثنائي أو انساني، يتطلب الانتقال.
وأضاف : كما يجب أن يكون لديه جميع الإثباتات والأمر الأخر عدم تكرار تقديم الطلب أكثر من مرة وهذا يضغط النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نصائح لطالب تصريح التنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.