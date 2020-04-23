شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نصائح لطالب تصريح التنقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ماذا يتوجب على طالب تصريح التنقل.

وقال العميد سامي الشوبرخ المتحدث الرسمي للأمن العام خلال مقطع فيديو : يجب أن يكون وفق شروط المعتبرة التي تتعلق بظرف طارئ أو استثنائي أو انساني، يتطلب الانتقال.

وأضاف : كما يجب أن يكون لديه جميع الإثباتات والأمر الأخر عدم تكرار تقديم الطلب أكثر من مرة وهذا يضغط النظام.