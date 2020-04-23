شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المصلح يوضح حكم التهنئة ببلوغ شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم حكم التهنئة ببلوغ شهر رمضان. أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم حكم التهنئة ببلوغ شهر رمضان. قال المصلح خلال حواره في برنامج " دروس المصلح ":" إن التهنئة بقدوم شهر رمضان جائز، فالتهنئة ببلوغ رمضان يجب ردها بالمثل ". واستشهد المصلح بحديث النبي صلي الله عليه وسلم:" أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه ، فينزل فيه الرحمة ، ويحط الخطايا ، ويستجيب الدعاء ، ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله ".

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