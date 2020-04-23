شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يُقرر العودة إلى الأسماء التاريخية للأحياء والقرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أصدر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، قرارًا يقضي بالعودة للأسماء التاريخية للأحياء والقرى داخل المحافظات والمدن في المنطقة، بهدف الحفاظ على تاريخها وهويتها وتوثيقها للأجيال.

وكان أمير منطقة عسير قد وجّه في مطلع ديسمبر الماضي أمانة المنطقة، بدراسة حصر أسماء الأحياء والقرى التاريخية التي غُيّرت أسماؤها بأسماء حديثة، وخلصت الدراسة إلى أهمية العودة للأسماء التاريخية لتعزيز حضورها الأصيل في الحراك التنموي الحديث.