شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يوضح سبب تحديد فترة الحجر الصحي لمواجهة كورونا بـ14 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على استفسار بشأن تحديد 14 يوما للحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيه الذي قال فيه:" دكتور يكون الحجر 14 يوما هل هذي المدة كافية! ".

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:" هذه فترة الحضانة..وهي غالباً كافية لظهور الاعراض ".

وكان النمر أكد في تصريحات صحفية أن العطاس وسيلان الأنف ليس من أعراض فيروس كورونا المستجد الشائعة.