شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يوضح سبب تحديد فترة الحجر الصحي لمواجهة كورونا بـ14 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على استفسار بشأن تحديد 14 يوما للحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا.
وجاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيه الذي قال فيه:" دكتور يكون الحجر 14 يوما هل هذي المدة كافية! ".
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:" هذه فترة الحضانة..وهي غالباً كافية لظهور الاعراض ".
وكان النمر أكد في تصريحات صحفية أن العطاس وسيلان الأنف ليس من أعراض فيروس كورونا المستجد الشائعة.
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