شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الزعاق يوضح أجواء شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الأجواء التى من المتوقع أن تشهدها المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر أنه بناءً على العمليات الحسابية والمتابعة فأن غرة رمضان ستكون يوم غد الجمعة، والأحد الموافق 24 مايو أول أيام العيد، مضيفا أن المسلمين سيصومون خمسة جمع، وستكتمل عدته 30يوما.

وأضاف أن الشهر الكريم سيشهد في بدايته كنة ثريا، وفي نهايته كنة الجوزاء، وما بينهما سيكون ربيع حار حيث ستكون الأجواء معتدلة بوجه عام.