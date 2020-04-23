رياح وأتربة على المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا متقدمًا، حيث حذرت من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة في المدينة المنورة، بكل من : "الحناكية والعلا".
وقالت الأرصاد إن الحالة ستبدأ قي تمام الساعة 9 مساءً اليوم الخميس، وتنته الساعة 22:00 من اليوم ذاته.
ولفتت إلى أنه سيكون هناك تدني في الرؤية بسبب نشاط الرياح السطحية.
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