شكرا لمتابعة خبر عن رياح وأتربة على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا متقدمًا، حيث حذرت من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة في المدينة المنورة، بكل من : "الحناكية والعلا".

وقالت الأرصاد إن الحالة ستبدأ قي تمام الساعة 9 مساءً اليوم الخميس، وتنته الساعة 22:00 من اليوم ذاته.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك تدني في الرؤية بسبب نشاط الرياح السطحية.