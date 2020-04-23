شكرا لمتابعة خبر عن موقف المعلقين في التأمينات من دعم "حساب المواطن " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، موقف المعلقين في التأمينات من الحصول على الدعم، مؤكدًا على ضرورة تطابق البيانات المسجلة مع البيانات الموجودة في الجهة ذات العلاقة.
وقال حساب المواطن، إنه " في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل) والتعديل على الحالة الوظيفية إلى "لاتوجد وظيفة" وحذف الدخل السابق " .
وأضاف: " ولابد من الافصاح عن دخل "ساند" واختيار نوع الدخل "غير ذلك" و مصدر الدخل "مخصص من برنامج ساند" ثم حفظ ، وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها و دراسة إستحقاقك مرة أخرى " .
وأرفد: " يجب أن تكون البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية متطابقة مع البيانات في الجهة ذات العلاقة حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك و في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة إستحقاقك مرة أخرى " .
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