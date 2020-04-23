شكرا لمتابعة خبر عن «النمر»: «ارتفاع الكولسترول ليس له أعراض مباشرة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر؛ أن ارتفاع الكولسترول ليس له أعراض مباشرة. أوضح استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر؛ أن ارتفاع الكولسترول ليس له أعراض مباشرة. وورد سؤال إلى استشاري أمراض القلب عبر "تويتر" من متابع يقول: "هل صحيح ان ارتفاع الكولسترول في الدم يسبب دوشة في الدماغ؟". ورد "النمر" : "ليس له علاقة بذلك، وارتفاع الكلسترول ليس له اعراض مباشرة...واذا ارتفع يزيد احتمالية حدوث جلطات القلب والدماغ على مدى ١٠ الى ١٥ سنة".

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