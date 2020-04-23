شكرا لمتابعة خبر عن كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، الشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد " حفظه الله " ، أننا نعيش ظرفًا بالغًا أثر على البشرية كافة بالتزامن مع دخول شهر الرحمة والغفران.

ودعا خادم الحرمين، بالشفاء لكل مريض والرحمة لمن لم يبلغ رمضان، مضيفًا: "نتشرف بما تفضل الله به علينا من خدمة لحرمين الشريفين".

وأردف الملك سلمان "حفظه الله" : " نتشرف بخدمة الحرمين ونؤدي حقها بإكرام وفادة ضيوف الرحمن، ونعتز بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا " .