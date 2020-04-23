شكرا لمتابعة خبر عن فيديو قديم لمدفع شهر رمضان ببلجرشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو نادر، مدفع شهر رمضان عام ١٤٠٢ه‍ بمدينة بلجرشي.

وكان يتم معرفة دخول شهر رمضان المبارك من الأهالي والمواطنين في المدن، وكذلك وقت الإفطار والإمساك عن الطعام قديماً، من خلال ضرب المدفع.

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يذكر أنه تم رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤١هجرياً، في حوطة سدير وتمير، إذ سيكون غدا الجمعة أول أيام الشهر الكريم.