شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تقديم المقيم لطلب العودة إلى بلده عبر منصة «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات الخطوات الواجب على المقيم اتباعها عند تقديم طلب العودة إلى بلده عبر منصة "أبشر"، وذلك ضمن مبادرة "عودة".

وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

1 - الدخول إلى الشاشة الرئيسية لمنصة "أبشر"

2- اختيار أيقونة عودة

3-تعبئة الحقول اللازمة

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4-إرسال الطلب

5-عند الموافقة على الطلب يتم إخطار المستفيد عبر رسالة نصية تتضمن موعد الرحلة ورقم التذكرة

6- يقوم المستفيد بشراء التذكرة والتوجه إلى المطار في الموعد المحدد

7-الرسالة النصية للحجز المستلمةعلى هاتف المقيم من إبشر تعد تصريح تنقل، وتمكن المقيم من الذهاب للمطار قبل موعد الرحلة، ويمكن طباعة كافة البيانات من المنصة.

يذكر أن مبادرة عودة تم إطلاقها لتمكّين من يرغب من المقيمين المتواجدين داخل المملكة، من حاملي تأشيرة الخروج والعودة، والخروج النهائي، والزيارة بكافة أنواعها، والسياحة من تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة أبشر.