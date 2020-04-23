شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواجهة الملك المؤسس لـ«كوليرا» مصر عام 1366هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الكاتب سعد الدخيل، اليوم الخميس، عن مواجهة الملك المؤسس رحمه الله، لـ«كوليرا» مصر عام 1366هـ .

وقال الكاتب خلال برنامج " كلنا مسؤول " : موافقته على نظام الوقاية من الأمراض المعدية الذي نشر في العدد 511 من جريدة أم القرى يوم الجمعة 19 جمادى الآخرة سنة 1353هـ الموافق 28 سبتمبر سنة 1934م و

وأضاف : وفيه كما في المادة رقم 1: «يبحث هذا النظام عن التدابير التي يجب اتخاذها عند ظهور الأمراض السارية ويسمى كل مرض سريًا إذا كان قابلاً للانتقال إلى آخرين بواسطة أشخاص أو محلات أو أشياء ملوثة به».

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وتابع : جاء في النظام في المادة 9: «يحق للسلطة الصحية أن تتخذ التدابير اللازمة لمراقبة وملاحظة الأشخاص الحاملين لجراثيم الأمراض السارية ولم تظهر عليهم أعراضها... وللسلطة الصحية اتخاذ الاحتياطات التي تقتضيها الحالة فيما في ذلك عزل المريض أو الأشخاص المخالطين له في منزل واحد لحين إتمام الأبحاث اللازمة لتشخيص المرض على ألا تتجاوز مدة البحث عن خمسة أيام».

وأستكمل : وفي المادة 23 من النظام جاء: «ممنوع كليًا نقل الشخص المصاب بأحد المرضين المعديين السابقين ذكرهما من ناحية إلى أخرى أو من منزل إلى آخر أو الاشتراك في نقله مباشرة أو بواسطة» كما جاء في المادة 28.

وأكد أن الملك المؤسس رحمه الله قرر أن كل شخص يمانع السلطة الصحية المحلية في تنفيذ واجباتها المنصوص عنها في هذا النظام، وكل شخص يخالف أو يقاوم أي أمر تصدره السلطة الصحية المحلية بموجب السلطة الممنوحة لها في هذا النظام.

كما أكد على ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية حيال القادمين من مصر سواء بطريق الجو أو البحر وقد بلغ عددهم 20 ألف حاج، ووضع بعض الطائرات والبواخر بجميع ركابها وملاحيها قيد الحجر والمراقبة الصحية، ومنع دخول الفواكه والخضار التي ترد عادة من مصر.