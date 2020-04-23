شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سبب اختيار حوطة سدير مكانا لترائي هلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يقوم المرصد الفلكي برؤية هلال شهر رمضان المبارك في حوطة سدير، وتحديدًا في الجنوب الغربي من منطقة صخرية.

ويرجع سبب اختيار هذا المكان بالتحديد لعدم إثارتها للرياح، وتتم عملية الترائي بحضور أعضاء من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومن المحكمة العليا، وأعضاء من وحدة الرصد الفلكي بجامعة المجمعة .

ويستخدم المرصد الفلكي أحدث الأجهزة التقنية الحديثة الخاصة برصد الأهلة وكاميرات خاصة بالتصوير الفلكي، كما تشارك الخدمات الطبية التابعة لجامعة المجمعة خلال عملية الترائي، وذلك من خلال تعقيم موقع الترائي، والأجهزة المستخدمة فيها، وذلك للوقاية من فيروس كورونا الجديد.