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ظهور هلال شهر رمضان في سدير وتمير

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر هلال شهر رمضان المبارك، في حوطة سدير وتمير، إذ سيكون غدًا الجمعة هو أول أيام الشهر الكريم.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا بيانًا مساء اليوم الخميس.

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