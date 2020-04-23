شكرا لمتابعة خبر عن ظهور هلال شهر رمضان في سدير وتمير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ظهر هلال شهر رمضان المبارك، في حوطة سدير وتمير، إذ سيكون غدًا الجمعة هو أول أيام الشهر الكريم.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا بيانًا مساء اليوم الخميس.
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