شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية ورياح وأتربة على المملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.

ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطه على المناطق (أجزاء من منطقة الرياض، منطقة القصيم، منطقة جازان، منطقة نجران) يمتد تأثيرها إلى منطقتي الباحة وعسير.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى شبه انعدام على المناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف ).