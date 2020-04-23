اليمنيون يستقبلون رمضان بانهيار كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية (آخر التحديثات مساء اليوم)

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عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس 23 ابريل 2020 وكانت الاسعار كالتالي: أسعار الشراء ⁦الريال السعودي : 177 ⁦ الدولار الأمريكي : 672.5 ⁦الدرهم الإماراتي : 180.5 Advertisements ⁦الريال العماني. : 1730 أسعار البيع ⁦الريال السعودي : 177.5 ⁦ الدولار الأمريكي : 675.5 ⁦الدرهم الإماراتي : 182 ⁦الريال العماني : 1745

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