شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :أنباء عن تعذر رؤية هلال رمضان في هذه الدولة العربية.. شاهد من تكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت دولتي إندونيسيا وماليزيا رسميا بأن يوم غدا الجمعة اول ايام شهر رمضان الكريم. وذكرت انباء شبه مؤكدة عن تعذر رؤية الهلال في سلطنة عمان. وكانت عدد من الدول العربية والاسلامية قد دعت يوم امس الاربعاء الى احدى هلال شهر رمضان بما فيهم دولة اليمن.

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