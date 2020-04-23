موعد أول أيام شهر رمضان 2020 في سلطنة عمان

أعلنت لجان الاستطلاع، مساء يوم الخميس، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2020 - 1441 في سلطنة عمان.

وقالت لجنة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان بسلطنة عمان في تصريح صحفي إنه لم يتم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الخميس.

وأضافت اللجنة: عليه يكون غدا الجمعة (الموافق 24 أبريل 2020م) هو المتمم لشهر شعبان 1441هـ، ويكون بعد غد السبت (الموافق 25 أبريل 2020م) غرة شهر رمضان لهذا العام.

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يذكر أن المحكمة العليا السعودية، أعلنت أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام. وفق ما ورد عبر صفحة وكالة الأنباء الرسمية (واس) بموقع (تويتر).