السعودية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية، رسميا، مساء يوم الخميس، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2020. فيما تتحرى دول أخرى هلال الشهر الكريم بعد غروب الشمس.

وقال الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا قررت أن غداً الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام. بحسب ما أوردته وكالة (واس) الرسمية.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أفادت لجان تحري هلال رمضان في المملكة السعودية، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

وأكد مرصد المجمعة الفلكي، رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه ينتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة.

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ويوم أمس الأربعاء، أعلنت كل من مصر والعراق ولبنان أن أول أيام شهر رمضان الفضيل فيها، الجمعة، بينما قال مفتي فلسطين إنه سيتم تحري الهلال مساء الخميس.

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الجدير بالذكر أن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك 2020 في السعودية وسلطنة عمان وقطر والإمارات 15 ساعة، وفي فلسطين والكويت ومصر 15.30 ساعة، بينما في الخرطوم 15.30 ساعة.