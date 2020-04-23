الإمارات تلعن غرة شهر رمضان يوم الجمعة

أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، برئاسة سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك في الإمارات.

كما وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، تحريها لهلال شهر رمضان المبارك، لتؤكد أن أول أيام رمضان يوم الجمعة، فيما أعلنت سلطنة عمان أن يوم السبت هو المتمم لليوم الاول لرمضان، حسب ما نقل موقع "البيان الإماراتي".

فيما تبقى عدَّة دول عربية وإسلامية ترتقب تأكيد رؤية الهلال لتحديد الموعد لغرة شهر رمضان