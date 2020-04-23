مُتراؤون يرصدون هلال رمضان وغدًا أول أيام الشهر الفضيل

رصد مُتراؤون، مساء اليوم الخميس 23 أبريل 2020، هلال شهر رمضان المبارك، في مرصد حوطة سدير وتمير.

ومن المقرر استكمال إجراءات تسجيل الرؤية ورفعها للمحكمة العليا التي تعقد جلستها، مساء اليوم؛ لتصدر بيانًا رسميًا تعلن من خلاله حلول شهر رمضان المبارك، وأن يوم غد الجمعة يوافق الأول من الشهر المبارك لعام 1441 هجرية.