الموارد البشرية توضح طريقة المساهمة في مبادرة «إفطار رمضان»

أعلن الصندوق المجتمعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق مبادرة «إفطار رمضان» من أجل مساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت فكرة المبادرة انطلاقًا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: (من فطَّر صائمًا فله مثل أجره).

أهداف مبادرة «إفطار رمضان»

تهدف هذه المبادرة إلى توفير وجبات إفطار للمتضررين من جراء جائحة كورونا في شهر رمضان؛ حيث سيتم تقديمها على شكل وجبات ساخنة أو جافة أو سلال غذائية حسب ما يناسب كل فئة من فئات المستفيدين من مواطنين وغيرهم، وحسب ظروف حظر التجول في كل منطقة.

بالإضافة إلى أن المبادرة ستشمل جميع المتضررين في جميع مناطق المملكة.

وتأتي مبادرة إفطار رمضان امتدادًا للمبادرات التي أُطلقتها مؤخرًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المجتمع من جراء أزمة كورونا، وتوفير حياة كريمة للمتضررين من مواطنين ومقيمين، كما أنها توضح أهمية التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع كافة.

طريقة المساهمة في مبادرة «إفطار رمضان»

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ودعت وزارة الموارد البشرية جميع شركات القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال وعموم المواطنين إلى المساهمة في الصندوق المجتمعي لدعم مبادرة «إفطار رمضان».

وأوضحت أن من يرد التبرع بالسلال الغذائية أو الوجبات، فليدخل على الرابط الآتي اضغط هنا:

وطرحت الوزارة حسابًا بنكيًّا للتبرعات المالية، على حساب التابع لها، البنك الأهلي التجاري رقم الآيبان: SA0310000022348800000109

وشجعت الوزارة المواطنين على دعم هذه المبادرات الإنسانية المجتمعية، واحتساب الأجر عند الله في الشهر الفضيل.

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