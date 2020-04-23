ضبط صاحب فيديو «تلويث المواد الغذائية» بالقصيم

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، وهو يلوث عبواتٍ لمواد غذائية داخل متجرٍ بمدينة بريدة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني، اليوم الخميس، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقوم بتلويث عبواتٍ لمواد غذائية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، عن تحديد هويته والقبض عليه.

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ولفت السحيباني، إلى أن هذا الشخص هو مقيم في العقد الثالث من العمر، مؤكدًا توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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