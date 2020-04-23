الداخلية: تعديل أوقات فتح نشاط المطاعم في رمضان لتكون من 3 عصرًا حتى 3 فجرًا

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14/8/1441هـ، المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة؛ فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك؛ لتكون من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة الثالثة فجرًا. وأكدت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات؛ لتحقيق المصلحة العامة.

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