العدل: مكان المرضى النفسيين ومدمني الكحول من الموقوفين السجن.. لا المستشفيات

استنادًا لما ورد بنظام السجن والتوقيف
أكدت وزارة العدل، أن إيقاف المتهمين مما يعانون أمراضًا نفسية أو إدمانًا للكحول لا يتم في المستشفيات وإنما في الأماكن المخصصة؛ استنادًا لما ورد بنظام السجن والتوقيف.
وأشارت المصادر إلى أن مدير مجمع الأمل للصحة النفسية أكد صدور بعض الأحكام القضائية على متهمين يعانون أمراضًا نفسية أو إدمان كحول ويتم تنفيذ الحكم في المستشفيات أو المصحات النفسية، الأمر الذي يعارض نظام الإجراءات الجزائية وإيداع المتهمين لإكمال الأحكام بالسجن.
وأكدت المصادر، أن المحكمة العليا أكدت، في وقت سابق، أن الأصل في التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لهما وللقاضي وبناء على التقارير الطبية من لجنة مختصة إيداع المتهم في المستشفى؛ لتنفيذ الحكم وفقًا للمدة المحددة بالتقرير الطبي.
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