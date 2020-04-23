الزكاة والدخل: أطلقنا 15 مبادرة لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية

قال المتحدث باسم هيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، اليوم الخميس، إن مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة استفاد منها ٦٣٧ ألف مكلف، فيما استفاد ٥٣٤ ألف آخرون من مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات عام ٢٠١٩.

وقال المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا: أطلقنا ١٥ مبادرة، هدفًا لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية.

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