أخبار السعودية اليوم.. زيادة المخصصات المالية لتفطير الصائمين.. والمرور ينقل الملكية إلكترونيًّا.. و"كلنا أمن" يضيف خيار الإبلاغ عن مخالفات منع التجول

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الخميس 23 أبريل أبرز الأخبار في المملكة، ومنها أن المرور السعودي، أعلن اليوم، البدء في عملية المبايعة للمركبات إلكترونيًّا دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

خادم الحرمين يوافق على زيادة المخصصات المالية لمشروع تفطير الصائمين

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى 5 ملايين ريال، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (18) دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم؛ وذلك ضمن مشاريعها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

تطبيق «كلنا أمن» يضيف خيار الإبلاغ عن مخالفات منع التجول

أضاف تطبيق «كلنا أمن» خيارًا خاصًّا للإبلاغ عن حالات مخالفة قرار منع التجول الذي تم اتخاذه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حساب كلنا أمن، عبر تويتر، أنه فيما يخص عدم الالتزام بمنع التجول، يمكن رفع بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المرور يتيح نقل الملكية إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري

أعلن المرور السعودي، اليوم الخميس، البدء في عملية المبايعة للمركبات إلكترونيًّا دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

تنبيهات من «الأرصاد»: أمطار رعدية وأتربة مثارة على مكة ونجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الخميس؛ إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

«مؤسسة الحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طنٍّ قمحًا

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قم حًا للتوريد خلال الفترة (يوليو– أغسطس2020).

«هدف»: 45 ألف سعودي وسعودية التحقوا بمبادرة «دعم التوظيف»

أعلن المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، اليوم الخميس، أن 45 ألف سعودي وسعودية التحقوا حتى الآن بمبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق، وتستهدف توظيف القوى الوطنية في كل منشآت القطاع الخاص، ممن تم توظيفهم في تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد أو مستقبلي.

الحصيني: الإفطار على الرعد والسحور على المطر في ثلث رمضان الأول

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالتين ممطرتين جديدتين خلال الثلث الأول من رمضان.

«التدريب التقني»: بدء التقييم النهائي لـ200 ألف متدرب «عن بُعد»

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن استعدادها لبدء التقييم النهائي «عن بعد» يوم الأحد القادم، لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة بمختلف المنشآت التدريبية في عموم مناطق المملكة.

الزعاق: بداية الربيع الصيفي على نجد وموسم «الكنة».. اليوم

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الخميس هو أول أيام موسم «الكنة»، وقال الزعاق، عبر حسابه بتويتر، إن موسم «الكنة» يتميز بعدة خصائص، منها أنه بداية لسع أشعة الشمس في الظهيرة، وبداية موسم الحصاد على المناطق الجنوبية، وانتصاف موسم هجرة الطيور، وبداية الربيع الصيفي على نجد، وأنه بعد أربعين يومًا من الآن، تدخل علينا «مربعانية القيظ».

«جامعة جدة» تعتمد «التعليم عن بعد» للتدريس في الفصل الصيفي

أعلنت جامعة جدة عن إتاحة الفرصة للطلاب المتوقع تخرجهم والطلاب المتعثرين في السنة التحضيرية للالتحاق بالفصل الدراسي الصيفي لهذا العام 1441هـ على أن تكون الدراسة لجميع مقررات الفصل الصيفي بنظام التعلم عن بعد.

بالصور.. حرس الحدود يُجلي بحارًا أوكرانيًّا من متن سفينة في مياه البحر الأحمر

تمكَّنت سفينة حرس الحدود (فرسان)، من إجلاء بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 35 عامًا، كان يعاني من مشكلات صحية بالكلى، على متن إحدى السفن؛ وذلك شمال غرب جزيرة فرسان بمنطقة جازان، في مياه البحر الأحمر.

الجدعان: وصلنا إلى مراحل متقدمة في تنفيذ خطط رؤية 2030.. وولي العهد يقود مواجهة «كورونا»

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أن حكومة المملكة وصلت إلى مراحل متقدمة من تنفيذ خططها تحت رؤية المملكة 2030، فقد واصلت ضبط المالية العامة وضبط عجز المالية، وحققت المستهدفات بنهاية 2019م، وفي الوقت نفسه حققت مستهدفاتها بزيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت نسبة الزيادة فيها في نهاية 2019م إلى 13%.

«الصحة» للممارسين الصحيين: بث معلومات غير دقيقة عن «كورونا» عواقبه المساءلة القانونية

طالبت وزارة الصحة، الممارسين الصحيين كافة بعدم بث أي معلومات غير دقيقة، ودعتهم إلى الالتزام بما تقدمه الوزارة من معلومات؛ وذلك لضمان دقة المعلومة الطبية حول فيروس كورونا المستجد.

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