متحدث الصحة: 85% من المصابين بفيروس كورونا غير سعوديين

شدد على أهمية التباعد الاجتماعي
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، إن نسبة المصابين السعوديين بفيروس كورونا، 15% من عدد المصابين المعلن اليوم، بينما 85% من المصابين غير سعوديين.
ونصح «العبد العالي»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد، في المملكة، بضرورة الحرص على الالتزام بالإجراءات والتدابير السارية؛ للوقاية من الفيروس والحفاظ على التباعد الاجتماعي، قائلًا: «تباعدنا اليوم يقربنا غدًا».
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 13930، وبلغ إجمالي حالات التعافي 1925، ووصل العدد الكلي للوفيات إلى 121 حالة.
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