

ضمن مبادرتها "الزم بيتك سهلناها عليك"، أودعت جمعية الطرف الخيرية 335.050 ريالا في حسابات مستفيدي الجمعية، تم توزيعها على الأرامل والمطلقات والأيتام والفقراء والمساكين. تأتي هذه المساعدات لتترجم المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الجمعية للتخفيف عن مستفيديها من آثار جائحة كورونا . يأمل مجلس إدارة الجمعية من المحسنين مزيدا من العطاء والبذل لتغطية مشاريعها التي هي بصدد تنفيذها خلال رمضان المبارك. تطبيقات تخطط الجمعية حاليا لتتمم مشاريعها وأعمالها من خلال تصميم عدد من التطبيقات الإلكترونية المدمجة في الهواتف الذكية للإسهام في تسهيل وصول المتبرعين والمستفيدين لقنوات الجمعية وخدماتها وزيادة مؤشر سرعة إيصال التبرعات لمستحقيها والتي يأمل المجلس أن تكون متاحة في أقرب وقت ممكن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع 335 ألف ريال بحسابات مستفيدي خيرية الطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.