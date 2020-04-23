

ضمن الاحترازات الوقائية من جائحة فيروس كورونا ، فعّل مركز الرعاية الصحية الأولية بمدينة الطرف شرق الأحساء مبادرة توصيل الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة إلى منازلهم وهي من فكرة رئيسة التمريض بالمركز نورة بنت عبدالعزيز الدهام، حيث تتم مراجعة ملفات مرضى الأمراض بالمركز من قبل الممرضة ليقوم الطبيب بكتابة التقرير، بينما يقوم قسم الصيدلية بالمركز بتجهيز الأدوية ومن ثم التوجه لمنزل المريض والاتصال به وتسليمه علاجه عند باب منزله من قبل الصيدلي والنساء من الممرضة. لاقت المبادرة رضا واستحسان المستفيدين الذين أثنوا عليها، خاصة أنها وفرت عليهم عناء الذهاب لمركز الرعاية الصحية الأولية في ظل الحجر بالمنزل بسبب جائحة كورونا. تأتي هذه المبادرة لمساعدة المرضى خلال فترة مرض كورونا المتفشي على مستوى العالم، علما أنها تحظى بمتابعة من مدير المركز إبراهيم بن عيسى السلطان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحي الطرف يبادر بخدمة علاجك لباب منزلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.