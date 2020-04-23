التقاعد تودع معاشات أبريل في حسابات عملائها



أودعت المؤسسة العامة للتقاعد، الخميس 23 أبريل، معاشات أبريل في الحسابات البنكية لعملائها. وبينت المؤسسة أن إجمالي المعاشات التقاعدية مضافاً لها بدل غلاء المعيشة لأبريل بلغ أكثر من 7 مليارات ريال صرفت لأكثر من مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد. يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أعلنت في وقت سابق عن تقديم صرف معاشات هذا الشهر (أبريل 2020) لتصرف يوم 23 من الشهر بدلاً عن موعد الصرف المجدول في 26 منه تسهيلاً على عملائها مع دخول رمضان المبارك ومراعاة لتحقيق مصالحهم، ودعماً لجهود الدولة المباركة في التصدي لجائحة كورونا

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