44 مركزا لاستقبال زكاة الفطر عن بعد بالمنطقة الشرقية



كشف المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، المشرف على مركز العمليات والمبادرات بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، أن هناك 44 مركزا تابعا لـ33 جمعية بالمنطقة الشرقية ستبدأ في استقبال زكاة فطر المزكين عن بعد بدءا من أول رمضان بقيمة 20 ريالا للفطرة الواحدة. وقال العفيصان إن «برنامج زكاة الفطر الموحد الذي تشارك به 33 جمعية من جمعيات المنطقة الشرقية للعام الخامس على التوالي يعتمد في استقبال وتوزيع زكاة الفطر هذا العام على استقبال وصرف الفطرة عن بعد دعما للتباعد الاجتماعي وحفاظا على سلامة ووقاية المزكي والمستحق للزكاة من عدوى كورونا ». تيسير قال عضو الإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي المري خلال كلمة له تم عرضها بالمؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقد عن بعد وسط حضور كبير من الإعلاميين والمواطنين أن برنامج زكاة الفطر الموحد سيساهم في التيسير على المزكين بالمنطقة عندما يوكلون القائمين عليها بإخراج زكاتهم، وذلك لأن المشروع سيضمن لهم أيضًا توزيع الزكاة وفقًا لطريقتها الشرعية، حيث يجب أن تكون الزكاة من قوت البلد المحدد وهو «الأرز» كما يراعي المشروع أيضًا إيصال زكاة الفطر لمن يستحق، حيث تستند هذه الجمعيات في توزيع الزكاة على قاعدة بيانات للفقراء والمساكين تم بناؤها وفقًا لدراسات وبحوث من الجمعيات الخيرية لهذه الحالات. ووجه المري العاملين على المشروع بدعوة مزيد من الجمعيات الخيرية للانضمام إليها وأن يتوسعوا أيضا فيما يتعلق بعملية الأسواق المتعاونة معهم في عملية التوزيع. كما وجه المزكين من خلال العرض المرئي بأن يحرصوا على أداء الزكاة في أوقاتها الشرعية. آليات إلكترونية قال المتحدث الإعلامي لبرنامج زكاة الفطر الموحد فيصل بن مقبل المسند خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي إن البرنامج وفر عددا من قنوات التواصل عن بعد بين المزكي ومستحق الزكاة منوها أنه يمكن دفع الزكاة من خلال قنوات إلكترونية عدة، منها حسابات بنكية موحدة لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية يتم عبرها الإيداع النقدي لمن أراد أن يزكي عن بعد عبر التحويل المباشر حيث خصص البرنامج أرقام الحسابات لاستقبال زكاة الفطر من المزكين بقيمة 20 ريال للفطرة الواحدة، ويمكن التحويل المباشر للحساب عن بعد من البيت وهي: مصرف الراجحي (SA9180000190608010131118) مصرف الإنماء (SA4415000999123778780007) بنك البلاد (SA8705000068288888808005) البنك السعودي للاستثمار (SA9265000000303307299001) استلام وتوزيع أضاف المسند أن هناك تطبيق إلكتروني لزكاة الفطر عبر الجوال من خلال متجري الأندرويد أو أبل ستور بمسمى (بيسر) وهو تطبيق خاص ببرنامج زكاة الفطر لتسهيل تسليم قيمة زكاة الفطر من المزكي ومعرفة مواقع تسليمها لدى الجمعيات وفروعها بالشرقية وإتمام عملية الزكاة بين المزكي والمستحق عن بعد عبر آلية إلكترونية تخدم الطرفين، موضحاً أن التطبيق يحتوي على أماكن الجمعيات الخيرية وفروعها المشاركة بالبرنامج، ومعرفة أوقات الدوام في الجمعيات ومواقع فروع الأسواق المتعاونة مع البرنامج بالشرقية كما يحتوي على رقم الحساب البنكي لزكاة الفطر الموحد. حملة إعلامية أكد المسند أن الحملة الإعلامية لزكاة الفطر الموحد تستهدف توعية المجتمع بضرورة الزكاة من خلال البرنامج وتوكيل الجمعيات بالزكاة عنها مع بداية رمضان حتى يتسنى تنظيمها وترتيبها لإخراجها في وقتها الشرعي وهو شعار الحملة على تويتر #وكلنا_بدري لإخراجها في وقتها الشرعي و#فطرتك_من_بيتك لدعم تشجيع المواطنين والمقيمين على التباعد الاجتماعي وأداء زكاة فطرهم من بيوتهم تجنبا للعدوى وأداءً للزكاة في نفس الوقت. بطاقات إلكترونية قال نائب المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد يوسف المقرن أنه سيتم توزيع ما تم استقباله نقديا من المزكين عبر الحساب البنكي لزكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية بالتساوي على الجمعيات المشاركة بالبرنامج وشحن المبالغ على بطاقة إلكترونية توزع من خلال الجمعيات على المستحقين للزكاة في وقتها الشرعي، بحيث يحمل كل مستحق للزكاة بطاقة إلكترونية تم شحنها بقيمة الزكاة بمستحقات عينية ليتم صرفها له من خلال مقرات توزيع الزكاة التي تم التعاقد معها من قبل اللجنة المنظمة لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية حيث سيتم إشعار مستحقي الزكاة بمقرات التوزيع حسب أقرب نقطة توزيع لهم عبر الرسائل النصية sms.

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