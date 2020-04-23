تقييم نهائي لـ200 ألف متدرب ومتدربة بالتقني



أكملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعداداتها لبدء التقييم النهائي عن بعد الأحد المقبل على مدى أسبوعين، وذلك لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة بكافة المنشآت التدريبية في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن عملية التقييم النهائي عن بعد ستتم تحت إشراف أكثر من 8000 من أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة، وتم تخصيص (20) درجة لهذا التقييم النهائي وفق الآلية التي أعلنتها المؤسسة في وقت سابق، والتي تضمنت أيضا زيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر التدريبي بحيث تكون (80) درجة من إجمالي الدرجة الكلية. كما أعلنت المؤسسة عن إعفاء جميع المتدربين والمتدربات بالكليات التقنية، والكليات التقنية العالمية، والمعاهد الثانوية الصناعية، ومعاهد العمارة والتشييد، ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل التدريبي دون أي شروط. يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت منذ بدء قرار تعليق التدريب بالمنشآت التدريبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، على تقديم البرامج التدريبية بمختلف المنشآت التدريبية عن بعد، وذلك عبر منصات التدريب الإلكتروني.

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