أمير الحدود الشمالية يلتقي وزير النقل عبر الاتصال المرئي

التقى أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي، وزير النقل المهندس صالح الجاسر. ورحب الأمير فيصل بن خالد بوزير النقل، مثمناً استجابته للقاء الذي يأتي في إطار متابعة كافة أعمال الوزارات في منطقة الحدود الشمالية والعمل على توفير متطلباتها التنموية خاصة في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها المملكة مع جائحة كورونا وفي الظروف المعتادة. وجرى خلال اللقاء بحث ضمان استمرار سلاسل الإمداد للقطاع الصحي والغذائي والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أنشطة النقل المستثناة بالمرسوم الملكي. ومناقشة إمكانية الاستفادة من السكك الحديدية في نقل البضائع خلاف مواد التعدين.

معالجة المشاريع

استعرض اللقاء الموضوعات التي تهم عمل الوزارة بالمنطقة، وبحث السبل الكفيلة بمعالجة بعض المشاريع التي تعاني من تأخر في التنفيذ بما يضمن إنجاز مشروعات الطرق في المنطقة على أكمل وجه وبأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ وصولا لإتمام المشروع واستلامه، واطلع الأمير فيصل بن خالد على خطة الوزارة الهادفة إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في المنطقة الحدود الشمالية. وناقش أمير الحدود الشمالية مع وزير النقل أبرز المعوقات والحلول المطروحة لعدد من المشروعات وسبل تنفيذها وإنجازها.

نقطة ربط

أوضح أمير الحدود الشمالية أن الجميع يتطلع أن تكون طرق ومرافق النقل في المنطقة جزءًا فاعلاً من هذا الطموح، بالاستفادة من موقعها الجغرافي والإستراتيجي المميز، وأن تكون نقطة ربط بين المملكة والعالم من جهة، وبين مناطق المملكة المختلفة، منوها سموه بما وفرته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتطوير منظومة النقل، ولتكون محققةً لرؤية المملكة 2030 بجعلها نقطة ربط إستراتيجي، ومحوراً لربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، لافتا إلى أن منظومة النقل معنية بتحقيق ذلك.