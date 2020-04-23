أمير الحدود الشمالية يلتقي وزير النقل عبر الاتصال المرئي

معالجة المشاريع
استعرض اللقاء الموضوعات التي تهم عمل الوزارة بالمنطقة، وبحث السبل الكفيلة بمعالجة بعض المشاريع التي تعاني من تأخر في التنفيذ بما يضمن إنجاز مشروعات الطرق في المنطقة على أكمل وجه وبأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ وصولا لإتمام المشروع واستلامه، واطلع الأمير فيصل بن خالد على خطة الوزارة الهادفة إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في المنطقة الحدود الشمالية. وناقش أمير الحدود الشمالية مع وزير النقل أبرز المعوقات والحلول المطروحة لعدد من المشروعات وسبل تنفيذها وإنجازها.
نقطة ربط
أوضح أمير الحدود الشمالية أن الجميع يتطلع أن تكون طرق ومرافق النقل في المنطقة جزءًا فاعلاً من هذا الطموح، بالاستفادة من موقعها الجغرافي والإستراتيجي المميز، وأن تكون نقطة ربط بين المملكة والعالم من جهة، وبين مناطق المملكة المختلفة، منوها سموه بما وفرته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتطوير منظومة النقل، ولتكون محققةً لرؤية المملكة 2030 بجعلها نقطة ربط إستراتيجي، ومحوراً لربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، لافتا إلى أن منظومة النقل معنية بتحقيق ذلك.
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