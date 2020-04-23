أمانة عسير تضبط مستودعا للعسل المغشوش في سوق الثلاثاء

أضاف أنه تم رصد عدد من المخالفات منها عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين وتعبئة المواد بطريقة صحيحة، فضلا عن سوء النظافة في الموقع. كما بين أن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 2200كجم من العسل الفاسد وغير الصالح للاستخدام الآدمي وكان مجهزا لتسويقه عبر مواقع الإنترنت. مشيرا إلى أن المضبوطات تم تحضيرها بتواريخ صلاحية حديثة، علما بأنه قد مضى على انتهاء صلاحيتها أكثر من 5 سنوات، وذلك بعد سحب عينات للتأكد من صلاحيتها.
أكد الحميدي أنه تم إتلاف المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بينما تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. الجدير بالذكر أن ما تقوم به أمانة منطقة عسير من حملات تعتبر حملات رقابية مستمرة على المصانع والمعامل والمستودعات وكافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
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