السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سمو أمير دولة الكويت هنأه خلاله بحلول شهر رمضان



الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بحلول شهر رمضان الفضيل.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

// انتهى //

19:51ت م

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