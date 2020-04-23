السعودية اليوم / رئيس هيئة تقويم التعليم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

رفع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة "يسعدني بحلول الشهر الكريم أن أبعث لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الهيئة والمراكز التابعة لها، أصدق معاني التهاني والتبريكات، وأن يمن الله على جميع المسلمين كافة بصيامه وقيامه وأن يزيل عن الأمة الإسلامية والعالم جائحة فيروس

وأشاد معاليه بالخطوات الجادة والاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة -حفظها الله- لحماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة للقضاء- بإذن الله تعالى- على جائحة

وثمن معاليه ما توليه القيادة - حفظها الله - من حرص شديد على التخفيف على المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي من الآثار الناتجة عن الجائحة، وكذلك للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية والتي تمثلت بصدور عدد من الأمر الملكية منها الأمر الكريم القاضي منها دعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، ورفع جاهزية القطاع الصحي، وكذلك الأمر الكريم الذي قضى بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا، إضافة إلى الأمر الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وسأل معاليه، المولى - عز وجل - أن يحفظ قيادتنا وشعب المملكة وسائر بلاد المسلمين والعالم كافة من كل مكروه وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع، وأن يشفي جميع المصابين ويرحم موتانا وموتى المسلمين.

// انتهى //

19:50ت م

0217



الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة "يسعدني بحلول الشهر الكريم أن أبعث لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الهيئة والمراكز التابعة لها، أصدق معاني التهاني والتبريكات، وأن يمن الله على جميع المسلمين كافة بصيامه وقيامه وأن يزيل عن الأمة الإسلامية والعالم جائحة فيروس كورونا ".وأشاد معاليه بالخطوات الجادة والاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة -حفظها الله- لحماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة للقضاء- بإذن الله تعالى- على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال اتخاذ القرارات والتهيئة الكاملة للتعاطي بشكل احترافي مع تلك الأزمة وتظافر وتعاون الجميع.وثمن معاليه ما توليه القيادة - حفظها الله - من حرص شديد على التخفيف على المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي من الآثار الناتجة عن الجائحة، وكذلك للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية والتي تمثلت بصدور عدد من الأمر الملكية منها الأمر الكريم القاضي منها دعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، ورفع جاهزية القطاع الصحي، وكذلك الأمر الكريم الذي قضى بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا، إضافة إلى الأمر الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.وسأل معاليه، المولى - عز وجل - أن يحفظ قيادتنا وشعب المملكة وسائر بلاد المسلمين والعالم كافة من كل مكروه وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع، وأن يشفي جميع المصابين ويرحم موتانا وموتى المسلمين.// انتهى //19:50ت م0217

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