

الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه، سائلا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين وجميع المسلمين بكل خير وبركة.

// انتهى //

19:48ت م

0216





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي هنأه خلاله بحلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.