السعودية اليوم / سمو أمير نجران يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحلول شهر رمضان المبارك



نجران 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المبارك.

وقال سموه: يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم يا مولاي، باسم أبنائكم أهالي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديمكم عزًّا وذخرًا للوطن وللعالم الإسلامي.

ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًا ونصرًا وتمكينًا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

كما رفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم عظيم التهنئة، باسم أبنائكم أهالي منطقة نجران، وباسمي، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديمكم عزًّا وذخرًا للوطن وللعالم الإسلامي.

ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًا ونصرًا وتمكينًا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

// انتهى //

19:40ت م

0208



نجران 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المبارك.وقال سموه: يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم يا مولاي، باسم أبنائكم أهالي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديمكم عزًّا وذخرًا للوطن وللعالم الإسلامي.ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًا ونصرًا وتمكينًا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .كما رفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ.وقال سموه: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم عظيم التهنئة، باسم أبنائكم أهالي منطقة نجران، وباسمي، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديمكم عزًّا وذخرًا للوطن وللعالم الإسلامي.ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًا ونصرًا وتمكينًا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //19:40ت م0208

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